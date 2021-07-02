Українки Світоліна та Костюк покинули Вімблдон
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли пробитися до третього кола Вімблдону, повідомляє УНИАН.
Світоліна сенсаційно програла представниці Польщі Магді Лінетт (№44 в рейтингу WTA).
П'ята ракетка світу поступилася в двох сетах - 3:6, 4:6. Матч тривав 1 годину і 6 хвилин.
Відзначимо, що так рано Світоліна не вилітала з турнірів "Великого шолома" з 2018 року.
Костюк, яка займає в світовому рейтингу 70-е місце, поступилася Анастасії Севастової з Латвії (№56 WTA).
Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився поразкою українки в трьох сетах - 6:1, 4:6, 3:6.
Таким чином, всі українки вилетіли з одиночної сітки Вімблдону. У першому колі турнір покинула Катерина Козлова, а Леся Цуренко знялася зі змагань.
Вімблдон-2021: головне
- Цього року призовий фонд Вімблдону складе 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49,4 млн доларів США). Призові у чоловіків і жінок однакові.
- У 2020 році через коронавірус Вімблдон був скасований.
- У 2019 році у жінок переможницею Вімблдону стала румунка Симона Халеп, проте захищати титул цього року вона не може у зв'язку з травмою.
- Також в 2019 році в чоловічому розряді переміг Новак Джокович, який може на цьому Вімблдоні виграти свій 20-й титул "Великого шолома".