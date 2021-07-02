Українки Світоліна та Костюк покинули Вімблдон

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли пробитися до третього кола Вімблдону, повідомляє УНИАН.

Світоліна сенсаційно програла представниці Польщі Магді Лінетт (№44 в рейтингу WTA).

П'ята ракетка світу поступилася в двох сетах - 3:6, 4:6. Матч тривав 1 годину і 6 хвилин.

Відзначимо, що так рано Світоліна не вилітала з турнірів "Великого шолома" з 2018 року.

Костюк, яка займає в світовому рейтингу 70-е місце, поступилася Анастасії Севастової з Латвії (№56 WTA).

Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився поразкою українки в трьох сетах - 6:1, 4:6, 3:6.

Таким чином, всі українки вилетіли з одиночної сітки Вімблдону. У першому колі турнір покинула Катерина Козлова, а Леся Цуренко знялася зі змагань.

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