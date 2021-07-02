Українки Світоліна та Костюк покинули Вімблдон

Українки Світоліна та Костюк покинули Вімблдон

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли пробитися до третього кола Вімблдону, повідомляє УНИАН.

Світоліна сенсаційно програла представниці Польщі Магді Лінетт (№44 в рейтингу WTA).

П'ята ракетка світу поступилася в двох сетах - 3:6, 4:6. Матч тривав 1 годину і 6 хвилин.

Відзначимо, що так рано Світоліна не вилітала з турнірів "Великого шолома" з 2018 року.

Костюк, яка займає в світовому рейтингу 70-е місце, поступилася Анастасії Севастової з Латвії (№56 WTA).

Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився поразкою українки в трьох сетах - 6:1, 4:6, 3:6.

Таким чином, всі українки вилетіли з одиночної сітки Вімблдону. У першому колі турнір покинула Катерина Козлова, а Леся Цуренко знялася зі змагань.

Вімблдон-2021: головне

  • Цього року призовий фонд Вімблдону складе 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49,4 млн доларів США). Призові у чоловіків і жінок однакові.
  • У 2020 році через коронавірус Вімблдон був скасований.
  • У 2019 році у жінок переможницею Вімблдону стала румунка Симона Халеп, проте захищати титул цього року вона не може у зв'язку з травмою.
  • Також в 2019 році в чоловічому розряді переміг Новак Джокович, який може на цьому Вімблдоні виграти свій 20-й титул "Великого шолома".

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