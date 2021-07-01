ВР визначила кримських татар, караїмів і кримчаків корінними народами України

Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прийняття відповідного законопроекту №5506 за основу підтримав 331 нардеп, ухвалення в цілому підтримали 325 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні парламенту в четвер.

Законопроект визначає поняття "корінний народ" і законодавчо закріплює, що такими в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із законопроектом, корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом, становить етнічну меншість у складі населення і не має власного державного утворення за межами держави.

Проект закону також визначає гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Законопроект гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Більшість норм закону набуває чинності з дня його офіційного опублікування, крім частини третьої статті 7, яка вступає в силу після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.

Зокрема, частина третя статті 7 ухваленого закону передбачає, що корінні народи мають право на спрямування частини доходів, отриманих бюджетами всіх рівнів від користування природними ресурсами, що знаходяться на території АР Крим та міста Севастополя, на потреби корінних народів України.