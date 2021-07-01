Не тільки іноземці: Мін'юст пояснив, хто не зможе купити землю

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, хто не зможе придбати землю сільськогосподарського призначення після запуску земельного ринку в Україні. Не тільки іноземні громадяни не зможуть придбати землю, повідомляє РБК-Украина.

Купити землю сільськогосподарського призначення також не зможуть особи, які перебувають під санкціями.

Глава Мін'юсту також розповів, що кожного охочого придбати ділянку с/г землі будуть ретельно перевіряти, зокрема, на наявність вже придбаних земельних ділянок.

"Насправді, буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає у нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення (ліміту - ред.). При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником" , - сказав він.

Малюська зазначив, що перевірятимуться і кошти, за які громадяни купуватимуть земельні ділянки.

"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити у нотаріуса, який буде оформляти земельні оборудки" , - додав міністр.

Автор: Дмитро Левицький