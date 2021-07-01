Тупицький подав позов проти КС через невиплату йому 900 тис. грн

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зареєстрував позов екс-голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького до Конституційного Суду, наразі вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КС щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного Суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року та зобов'язати КС виплатити її", - повідомляє прес-служба ОАСК.

Зокрема, позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний Суд України", і просить Окружний адмінсуд Києва зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн.

Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці. У КС у відповідь заявили, що таке рішення ухвалюють на спеціальному пленарному засіданні КС, Зеленський своїм указом вийшов за межі своїх конституційних повноважень, а положення КПК України, на яке посилається указ президента, не поширюються на суддів КС.

26 лютого 2021 року підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду з 28 лютого ще на один місяць.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" щодо відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Постановою від 22 лютого 2021 року відкрито апеляційне провадження за заявою позивача.