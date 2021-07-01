Підписання угод між урядами України та Франції – результат важкої роботи та перемовин проведених за останні місяці всіх залучених до цього міністерств та підприємств. Їхня загальна сумма – 1 мільярд 300 мільйонів євро, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. Верховна Рада ратифікувала угоди у п'ятницю, 1 липня, передає пресслужба МВС.

"Хочу подякувати народним депутатам, які активно залучалися до проведення перемовин з французькою стороною, особливо у відстоюванні українських інтересів у частині локалізації на території України" , – зазначив Аваков.

Чотири інвестиційні Угоди передбачають:

Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Очікується постачання 130 електровозів компанії Alstom: 80 двосистемних, 50 – односистемних машин. Вартість проєкту – 882,5 мільйони євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.

Україна та Франція уклали чотири угоди на понад 1 млрд грн: Аваков розкрив деталі. Джерело: mvs.gov.ua

Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць пожежних машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає. Вартість реалізації Угоди становитиме 300 мільйонів євро.

Україна та Франція уклали чотири угоди на понад 1 млрд грн: Аваков розкрив деталі. Джерело: mvs.gov.ua

Проєкт з покращення водопостачання в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 1 мільйон споживачів будуть забезпечені якісною водою. Вартість - 70 мільйонів євро.

Україна та Франція уклали чотири угоди на понад 1 млрд грн: Аваков розкрив деталі. Джерело: mvs.gov.ua

Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість Угоди – 70 мільйонів євро.

За словами Авакова, всі проєкти передбачають обов’язкову локалізацію виробництва в Україні на вітчизняних підприємствах на рівні від 30%. Це дасть додаткові робочі місця та додаткові податки до бюджету держави. Усі проєкти фінансуються за рахунок кредитних коштів Держказначейства Франції та французьких банків під низький відсоток.

Нагадаємо, за такою ж фінансовою моделлю вже успішно реалізуються два масштабні україно-французькі проєкти, а саме контракт з суднобудівною компанією OCEA та авіабудівною корпорацією Airbus Helicopters.