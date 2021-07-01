Витренко оспорит предписание НАПК по его отстранению

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть с ним контракт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

По его словам, которые цитирует пресс-служба "Нафтогаза", НАПК должно прекратить играть в политику с помощью предписаний, а обращаться в суды.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагенство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого они и являются?" - сказал он.

В НАК настаивают, что согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения как предписание, не предусмотрено в случае применения ст. 26 и 67 закона "О предотвращении коррупции". Так, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой ст. 26 этого закона, Нацагентство должно обращаться в суд для прекращения трудового договора (контракта) и признания его недействительным, а не рассылать предписания.

Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в Окружном административном суде Киева, который 18 июня приостановил его действие.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Юрием Витренко.

"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - отметили в агентстве.

Наблюдательный совет НАК на заседании 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.