Новий Porsche Taycan Cross Turismo вже в Україні

У столичному "Порше Центр Київ" пройшов допрем'єрний показ абсолютно нового представника сімейства електромобілів – універсала Porsche Cross Turismo. Автомобіль вже доступний для замовлення у офіційних дилерів бренду, повідомляє Обозреватель.

Наша команда на власному досвіді оцінила нові електричні технології від бренду Porsche. Отже, що ж являє собою новий універсал Taycan Cross Turismo. На відміну від представленого раніше седана Taycan новинка отримала більш місткий салон, збільшений дорожній просвіт, а також ряд опцій, які роблять автомобіль більш практичним та функціональним.

Новинка отримала більш місткий салон, збільшений кліренс, а також ряд опцій, які роблять автомобіль більш практичним та функціональним. Джерело: obozrevatel.com

Новий Taycan Cross Turismo успадкував від седана Taycan все краще, включаючи чудові технічні характеристики та дальність ходу. Крім того, в стандартну комплектацію новинки увійшли повний привід і регульована пневмопідвіска із змінним кліренсом. Серед важливих відмінностей новинки – більше простору для задніх пасажирів, великий багажник, а також новий позашляховий режим Gravel.

Довжина універсала зросла до 4974 мм (+ 11мм), висота – до 1409 мм (+31 мм), а колісна база додала 4 мм і тепер досягає 2904 мм. Все це дозволило збільшити корисний об'єм салону.

Інтер'єр без змін перекочував з седана Taycan. Джерело: Porsche

Як попереду, так і ззаду дуже комфортно за рахунок збільшених розмірів новинки. Джерело: Porsche

Зокрема, простір на рівні голови заднього пасажира зросла на 45 мм – до 979 мм, а у версії з величезною панорамним дахом – до 1001 мм. Тому людині навіть з ростом 1,9 м ззаду буде достатньо зручно. Крім того, за рахунок цього пасажир сидить більш комфортно, не впираючись колінами у спинку переднього крісла.

Простір на рівні голови заднього пасажира зросла на 45 мм – до 979 мм, а у версії з величезною панорамним дахом – до 1001 мм. Джерело: Porsche

Доступ до просторого багажника, об'єм якого може варіюватися в залежності від положення заднього ряду сидінь від 446 до 1212 л, забезпечує широкі двері. У порівнянні з седаном вона дозволяє завантажувати більші предмети за рахунок збільшених ширини та висоти отвору.

У порівнянні з седаном двері багажника стала ширше і більше, що дозволяє завантажувати більші предмети. Джерело: Porsche

Об'єм багажного відділення може варіюватися у залежності від положення заднього ряду сидінь від 446 до 1212 л. Джерело: Porsche

Покупцям Taycan Cross Turismo будуть запропоновані чотири модифікації новинки. Стандартної для всіх є АКБ Performance Battery Plus енергоємністю 93,4 кВт. Всі версії моделі оснащені двома електромоторами, розташованими на кожній з осей і приводять у рух свою пару коліс.

Покупцям Taycan Cross Turismo будуть запропоновані чотири модифікації новинки. Джерело: obozrevatel.com

Taycan 4 Cross Turismo має в своєму арсеналі 380 к.с. потужності, а функція overboost системи Launch Control дозволяє швидко збільшити віддачу до 476 к.с. На розгін до першої "сотні" автомобілю буде потрібно 5,1 с, а максимальна швидкість досягає 220 км/год. У такому виконанні запас ходу по циклу WLTP – від 389 до 456 км.

Друга версія – Taycan 4S Cross Turismo може похвалитися потужністю в 490 к.с., в разі необхідності віддача зросте до 571 к.с. В результаті спринт 0-100 км/год займе 4,1 с, а максимальна швидкість досягає 240 км/год. Запас ходу приблизно аналогічний – 388-452 км.

У поєднанні з пакетом Off-Road Design новинка має спеціальні "крильця" по кутах переднього і заднього бампера і на порогах. Джерело: obozrevatel.com

Taycan Turbo Cross Turismo та S Cross Turismo мають потужність 625 л.с., але відрізняються пікової віддачею – 680 к.с. та 761 к.с. відповідно. У першому випадку динаміка розгону становить 3,3 с, а в другому – 2,9 с. А ось максимальна швидкість Cross Turismo та S Cross Turismo однакова – 250 км/годч. Що ж стосується запасу ходу, то він складе 395-452 км та 388-419 км відповідно.

Універсал отримав вдосконалену систему управління ходової Porsche 4D Chassis Control. Вона синхронізує роботу всіх систем трансмісії і підвіски в режимі реального часу. Адаптивна пневмопідвіска з системою електронного контролю демпфування входить в стандартну комплектацію всіх версій Taycan Cross Turismo. Пневмопідвіска має функцію Smartlift, що дозволяє програмувати величину дорожнього просвіту в залежності від особливостей маршруту.

Адаптивна пневмопідвіска з системою електронного контролю демпфування входить в стандартну комплектацію всіх Taycan Cross Turismo. Джерело: obozrevatel.com

Ну і, звичайно ж найголовніше, – ціни. Вартість версії Taycan 4 Cross Turismo стартує з позначки 85 700 євро. За модифікацію Taycan 4S Cross Turismo доведеться віддати не менше 101 600 євро. Turbo і Turbo S обійдуться відповідно в 139 та 168,4 тисячі євро. Це можна порівняти з аналогічними версіями седана, але за рахунок більш практичного кузова і розширеного функціоналу новинка є набагато більш привабливою пропозицією.