Справа ПВК Семенченка: одному з фігурантів зняли електронний браслет

Фігуранту справи про приватну військову компанію (ПВК) колишнього нардепа Сепена Семенченка - Анатолію Виногродському - зняли електронний браслет. Він з кінця березня перебуває під домашнім арештом, повідомляє РБК-Украина.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, сьогодні з нього зняли електронний браслет. Водночас представники слідства повідомили, що подаватимуть до Солом'янського суду клопотання про браслет, але на нічний час.

Нагадаємо, наприкінці березня Печерський райсуд Києва відправив колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського (позивний "Гал") під цілодобовий домашній арешт.

Його затримали у справі про ПВК Семенченка, яка нібито вербувала українців з бойовим досвідом для роботи на зарубіжну приватну військову компанію. Donbass Battalion Corp має офіси в Україні, США, Польщі, Іраку та Кенії. Створена колишніми учасниками батальйону "Донбас" Національної гвардії України.