Pepsi стане кориснішим

Компанія PepsiCo планує до 2025 року на чверть скоротити вміст цукру в напоях і випустити більш корисні снеки. Так з'явиться шанс розширити аудиторію і зацікавити прихильників здорового харчування, повідомляє Лента.Ру.

У планах у компанії скоротити вміст цукру в напоях Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea та 7UP на 25 відсотків до 2025 року і на 50 відсотків - до 2030-го. Формула продуктів стане іншою - цукор замінять низькокалорійними підсолоджувачами. Крім того, будуть активніше просуватися снеки з низьким вмістом жиру, такі як чіпси Lay's «З печі» і попкорн PopWorks.

"Сьогодні в Європі майже кожен третій напій, який ми продаємо, не містить цукру. Сподіваємося, ця тенденція з часом буде тільки зростати", - заявив головний виконавчий директор PepsiCo Europe Сільвіу Попович.

Кілька європейських країн ввели податки на цукровмісну газовану воду, соки та інші напої, щоб боротися з ожирінням. Проте в 2020 році на Європу припадало п'ята частина продажів PepsiCo. Тому, щоб не втратити важливий прибутковий регіон, виробники змушені додавати в продукцію менше цукру.

У найближчі чотири роки PepsiCo збирається активно розвивати категорію здорових закусок. Компанія сподівається, що продажі знежирених снеків до 2025 року виростуть в десять разів, і до 2030 року на них вдасться заробити мільярд доларів.