Україна та Кувейт з 13 липня відновлюють пряме авіасполучення між столицями обох держав, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік.

За його словами, 13 липня запускається новий авіарейс Ель-Кувейт (Держава Кувейт) – Київ (Україна).

"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт – Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні – серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі. Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю чудову країну" , – зазначив Сенік.

Рейси авіакомпанії Jazeera Airways відбуватимуться двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть щовівторка та щоп'ятниці. З Києва до Кувейту – щосереди та щосуботи.

Перевірити умови в‘їзду до Кувейту можна на сайті МЗС України: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нагадаємо, Кувейт призупиняв міжнародне авіаційне сполучення через поширення COVID-19.