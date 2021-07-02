Смартфони Nokia втратять Android

Нові смартфони Nokia для китайського ринку отримають операційну систему від Huawei. Про це пише китайське видання IT Home, повідомляє Лента.Ру.

За повідомленнями інсайдерів, підготовлені для ринку Китаю смартфони Nokia будуть випускати з попередньо встановленою HarmonyOS. Перехід на нову ОС почнеться з запланованих до випуску Nokia X60 і X60 Pro. Найімовірніше, в майбутньому девайси компанії для місцевого ринку позбудуться Android на користь іншої операційної системи.

За словами аналітиків, це пов'язано з тим, що в Китаї не працюють Google-сервіси. Вони припустили, що крім нової ОС смартфони Nokia також отримають і доступ до сервісів від Huawei.

Джерела розповіли, що Nokia X60 буде мати безрамковий екран, підтримку 5G, камеру з об'єктивами сумарним дозволом до 200 мегапікселів, акумулятор ємністю 6000 міліампер-годин. Відмінні риси старшої версії - X60 Pro - не розкриваються. Також не повідомляються та терміни анонса - лише уточнюється, що девайси представлять до кінця 2021 року.

Актуальною на даний момент ОС від Huawei є HarmonyOS 2.0. На початку літа китайська корпорація, яка перебуває під санкціями США, представила флагманський смартфон P50, що працює під управлінням операційної системи від Huawei. До кінця року компанія має намір перевести на HarmonyOS порядку ста апаратів бренду.