TikTok збільшить максимальну тривалість роликів у три рази
Соцмережа TikTok збільшить максимальну тривалість роликів у три рази, повідомляє УНИАН.
"У найближчі кілька тижнів ми надамо можливість створювати більш довгі відео в TikTok для всіх і надамо нашому міжнародному співтовариству більшу свободу дій в тому, що стосується зйомки, завантаження і редагування безпосередньо в TikTok відеороликів тривалістю до 3 хвилин", – йдеться в повідомленні TikTok.
У соцмережі зазначили, що користувачі отримають повідомлення про можливість завантажувати довші відеоролики.
В цей час в TikTok можна завантажувати відео тривалістю не більше 60 секунд.