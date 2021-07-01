Соцмережа TikTok збільшить максимальну тривалість роликів у три рази, повідомляє УНИАН.

"У найближчі кілька тижнів ми надамо можливість створювати більш довгі відео в TikTok для всіх і надамо нашому міжнародному співтовариству більшу свободу дій в тому, що стосується зйомки, завантаження і редагування безпосередньо в TikTok відеороликів тривалістю до 3 хвилин" , – йдеться в повідомленні TikTok.

У соцмережі зазначили, що користувачі отримають повідомлення про можливість завантажувати довші відеоролики.

В цей час в TikTok можна завантажувати відео тривалістю не більше 60 секунд.