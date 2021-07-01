Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У перший день другого літнього місяця котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростання. Чому ж знову зростає курс долара в Україні?

Сьогодні до зростання котирувань були причетні як нерезиденти, які традиційно на початку місяця купували валюту, конвертуючи виплачені дивіденди, так і великі держбанки, перш за все «Укрексімбанк», що вийшли з покупками. Подейкують, що «Укрексімбанк» продовжує закупівлі валюти для оплати поставок в Україну вакцини проти COVID-19. Сума там необхідна досить велика, і щоб не викликати паніку на ринку, банк закуповує її частинами. У той же час експортери, які отримали компенсацію ПДВ, сьогодні скоротили пропозицію валюти. У підсумку, накладення цих факторів і спровокувало зростання цінника на покупку до 27,41 гривень, а на продаж - до 27,435 долара. Втім, сьогодні ринок впорався без втручання Національного банку. Регулятору, всередині якого назрівають один скандал за іншим, сьогодні явно було не до цього.

Закрили торги четверга на 8 копійок на купівлі і на 6 копійок на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,21 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися ширше вчорашнього: спред на старті склав 14 копійок. Перші угоди за ціною 27,28 гривень на загальну суму пройшли в 9:43. Починаючи з 9:56 всі угоди йшли за цінами дорожче 27,30 гривень, а до обідньої перерви впритул підійшли до рівня 27,40 гривень. Частково врятували ситуацію спекулянти: початок нового місяця дало їм можливість відновити продажу, не порушуючи нормативів НБУ, тому рівень 27,40 сьогодні вдалося відстояти без втручання Національного банку. До закриття торгів котирування навіть кілька відкотилися вниз.

Котирування закриття - 27,35 / 27,38 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 36,1 млн у порівнянні з середою і склав 192 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3772 гривень.

Офіційний курс долара на 2 липня встановлено на позначці 27,3841 гривень за долар, зростання на 15,66 копійок.

Офіційний курс євро на 2 липня встановлено на позначці 32,5227 гривні за євро, зростання на 17,64 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1852. Сьогодні вранці євро, продовжуючи триває кілька днів падіння, знизився до 1,1836 долара, потім в районі 15:00 відскочив до позначки 1,1882 долара, а до вечора знову пішов вниз.

Російський рубль протягом дня продовжив зниження по відношенню до американського долара і до вечора досяг 73,50 рублів за долар. Рубль упав навіть незважаючи на стрибок цін на нафту після звістки, що Росія і Саудівська Аравія на зустрічі країн-членів ОПЕК погодили підвищення обсягів видобутку нафти. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,38-73,43 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за ціною від 3,70 до 3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Завтра очікується дуже непростий день для валютного ринку. Через те, що 4 липня - День незалежності США - в цьому році припав на неділю, наступний понеділок в Америці теж буде вихідний, а значить, ніякі операції проводитися не будуть. Графік роботи міжбанку в Україні вже врахував це: завтра очікується підвищений число як покупок, так і продажів валюти. Виріс курс долара передбачає, що завтра бажаючих продати може стати набагато більше. Не виключено, що і «Укравтодор» виставить на продаж чергову порцію валюти. Однак і бажаючих купити буде теж достатньо: до нерезидентам, які виводять дивіденди, додадуться імпортери енергоносіїв, які поспішають сплатити контракти за старими цінами. Їх протистояння буде спекотним, очікується висока волатильність і коливання на міжбанку.

За роботою міжбанку онлайн (в режимі реального часу) буде пильно спостерігати і готівковий валютний ринок. Курс долара в обмінниках Києва сьогодні вдень доходив до 27,32-27,34 гривень, але до вечора ажіотаж спав, і цінник опустився до 27,24 гривень. Приблизно так само будуть продавати долар і завтра вранці. Далі все буде залежати від того, кого виявиться більше на міжбанку: продавців або покупців. Національний банк втрутиться тільки в самому крайньому випадку, якщо виникне загроза неконтрольованого зростання або падіння.

Курс євро в обмінниках зберігається на рівні 32,40-32,45 гривень, падіння євро на FOREX і падіння гривні до долара в Україні продовжують компенсувати один одного. Втім, вже завтра ситуація може змінитися. У п'ятницю ціна готівкового євро може як зрости, так і впасти в межах 5-10 копійок, якщо падіння на FOREX посилиться.

Що стосується російського рубля, він другий день рухається синхронно з гривнею, а саме падає. Тому завтрашні ціни на готівковий рубль залишаться на колишньому рівні в районі 3,71-3,75 гривні за 10 рублів.