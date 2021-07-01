В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: хто його отримає
Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифікату. Сертифікат, який підтверджуватиме не лише вакцинацію, можна буде отримати у паперовій або цифровій формі, повідомляє РБК-Украина.
COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.
Що підтверджуватиме сертифікат
Відповідно до постанови уряду, український COVID-сертифікат підтверджуватиме не тільки вакцинацію від коронавірусу. Сертифікат може підтвердити інформацію про:
- повний курс вакцинації від COVID-19;
- тестування на COVID-19;
- факт одужання від COVID-19.
Яку інформацію буде містити сертифікат
Український COVID-сертифікат буде містити в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім’я власника українською мовою;
- дата народження власника;
- унікальний номер сертифіката;
- кінцева дата строку дії сертифіката.
Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.
Крім того, у мобільному застосунку "Дія" разом з цим переліком інформації буде відображатися фотографія його власника з Єдиного державного демографічного реєстру.
Автор: Дмитро Левицький