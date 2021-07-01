В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: хто його отримає

В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: хто його отримає

Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифікату. Сертифікат, який підтверджуватиме не лише вакцинацію, можна буде отримати у паперовій або цифровій формі, повідомляє РБК-Украина.

COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

Що підтверджуватиме сертифікат

Відповідно до постанови уряду, український COVID-сертифікат підтверджуватиме не тільки вакцинацію від коронавірусу. Сертифікат може підтвердити інформацію про:

  • повний курс вакцинації від COVID-19;
  • тестування на COVID-19;
  • факт одужання від COVID-19.

Яку інформацію буде містити сертифікат

Український COVID-сертифікат буде містити в собі наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я власника українською мовою;
  • дата народження власника;
  • унікальний номер сертифіката;
  • кінцева дата строку дії сертифіката.

Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку "Дія" разом з цим переліком інформації буде відображатися фотографія його власника з Єдиного державного демографічного реєстру.

Автор: Дмитро Левицький

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