Глобальний податок для міжнародних компаній підтримали 130 країн

Офіційні представники 130 країн, включно з усіма державами G20, за підсумками зустрічі у віртуальному форматі в четвер погодилися із запровадженням глобальної мінімальної ставки податку в рамках ширшого перегляду правил оподаткування міжнародних компаній, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це буде найбільш радикальна зміна в міжнародному оподаткуванні за сторіччя.

Зокрема, запровадження податку схвалили Китай та Індія, які раніше не були повністю згодні із пропонованими змінами.

Тепер уряди мають ухвалити закони, які гарантуватимуть, що компанії зі штаб-квартирами в їхніх країнах сплачуватимуть податки за мінімальною ставкою не нижче ніж 15% у кожній країні, у якій вони працюють. Це зменшить можливості для ухилення від сплати податків.

За оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка керує переговорами щодо податків, уряди щороку втрачають від $100 млрд до $240 млрд через недоотримання податків.

"Після багатьох років інтенсивної роботи і переговорів ця історична угода забезпечить виплату великими транснаціональними компаніями справедливої частки податків усюди" , - заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

Міністр фінансів США Джанет Єллен назвала цей день

"історичним для економічної дипломатії". "Сьогоднішня угода між 130 країнами, на частку яких припадає понад 90% світового ВВП, є явною ознакою того, що "перегони поступок" (конкуренція країн за інвестиції за рахунок пом'якшення податкового режиму - ІФ) стали на крок ближче до завершення" , - зазначила вона.

Міжнародні угоди тісно пов'язані з внутрішнім податковим порядком денним США, йдеться в статті. Адміністрація президента Джо Байдена домагається підвищення ставки корпоративного податку до 28% із нинішніх 21%, а також збільшення мінімального податку на закордонні доходи американських компаній до 21% із 10,5%.