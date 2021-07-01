У Києві вантажівка перевозила шматки м'яса у відкритому багажнику

У Києві помітили автомобіль, який перевозив шматки курятини у відкритому багажнику. М'ясо було злегка вкрите плівкою, яка розвивалася під час руху авто, повідомляє РБК-Украина.

Так, подія сталася, 1 липня, у Голосіївському районі столиці неподалік від Іподрому.

На відео можна побачити, щоб імпровізований тент не полетів, на нього зверху поклали кілька курячих тушок.

Частина м'яса просто була притулена до бортів автомобіля, не маючи будь-якого упаковування, відповідно, під час руху на нього міг потрапити пил.

Куди їхав транспортний засіб та для чого призначена ця продукція, невідомо. Чоловік, який зняв цей ролик, не зміг стримати емоцій та нецензурно описав те, що відбувається.

Автор: Тетяна Самарук