У Києві горів супермаркет "Сільпо": відвідувачів евакуювали

У Києві горів супермаркет "Сільпо", який знаходиться на бульварі Кольцова в Святошинському районі. Сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19: 30. Прибулі на місце рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників магазину, повідомляє РБК-Украина.

На місце події були відправлені рятувальники найближчих підрозділів столичного управління ДСНС. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.

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Рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20: 07 - повністю загашено.

На місці було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Автор: Дмитрий Кузнецов