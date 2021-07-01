В Іспанії штрафуватимуть за відмову здати квартиру геям

Іспанська Рада міністрів дала зелене світло новому законопроекту, що спрямований на захист представників ЛГБТ-спільноти. Серед інших заходів в ньому міститься норма, яка має на увазі величезні штрафи для власників нерухомості, що здають її в оренду, але при цьому відмовляють потенційним квартиронаймачем, якщо мова йде про геїв, лесбіянок і трансгендерів, повідомляє Noticia.

Коли закон набуде чинності, відмовити такому мешканцеві буде непросто. Якщо суд визнає, що причиною відмови стала сексуальна орієнтація, це буде кваліфіковано як «вкрай серйозне» порушення прав і спричинить за собою штраф в розмірі від 10 до 150 тисяч євро.

«Серйозне» порушення має на увазі штраф від 2 до 10 тисяч євро. Сюди, наприклад, відносяться некоректні висловлювання в Інтернеті, які заподіяли моральну шкоду.

Від 200 до 2000 євро доведеться заплатити тому, хто наважиться зруйнувати або «осквернити» якимось чином символіку ЛГБТ-спільноти.

Законопроект розроблявся міністром рівноправності Ірені Монтеро. Крім оренди нерухомості, закон також поширюється на пошук роботи, продаж квитків на різні заходи і т.д.