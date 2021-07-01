Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2020

Букмекерські компанії оновили котирування на перемогу на Євро-2020 після матчів 1/8 фіналу і напередодні чвертьфіналів, повідомляє УНИАН.

Боротьбу за трофей продовжують вісім команд, включаючи українську збірну. Однак "жовто-сині", на думку букмекерів, мають найгірші шанси серед усіх команд на перемогу в турнірі.

Пов'язано це, очевидно, з тим, що в 1/4 фіналу Україні належить зіграти проти збірної Англії, яка тепер вважається головним фаворитом Євро-2020.

Перед 1/8 фіналу англійці входили до трійки фаворитів, але поступалися Франції та Італії. Але після сенсаційного вильоту французів і з урахуванням того, що італійцям належить непроста битва з Бельгією, саме англійці розглядаються, як головний претендент на трофей.

Котирування на переможця Євро-2020