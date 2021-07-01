Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2020
Букмекерські компанії оновили котирування на перемогу на Євро-2020 після матчів 1/8 фіналу і напередодні чвертьфіналів, повідомляє УНИАН.
Боротьбу за трофей продовжують вісім команд, включаючи українську збірну. Однак "жовто-сині", на думку букмекерів, мають найгірші шанси серед усіх команд на перемогу в турнірі.
Пов'язано це, очевидно, з тим, що в 1/4 фіналу Україні належить зіграти проти збірної Англії, яка тепер вважається головним фаворитом Євро-2020.
Перед 1/8 фіналу англійці входили до трійки фаворитів, але поступалися Франції та Італії. Але після сенсаційного вильоту французів і з урахуванням того, що італійцям належить непроста битва з Бельгією, саме англійці розглядаються, як головний претендент на трофей.
Котирування на переможця Євро-2020
- Англія - 2,87
- Іспанія - 4,00
- Італія - 5,00
- Бельгія - 8,00
- Данія - 11,00
- Швейцарія - 26,00
- Чехія - 26,00
- Україна - 34,00