Кулеба назвав відкриті країни ЄС для українців з липня

З 1 липня Австрія і Нідерланди відкрили вʼїзд для громадян України без обовʼязкового карантину для тих, хто пройшов повний цикл вакцинації від коронавірусу або перехворів на COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, з 1 липня вʼїзд з України в Австрію можливий з будь-якою метою подорожі. Вʼїзд без реєстрації і без карантину можливий в разі предʼявлення сертифікату про вакцинацію проти COVID-19. При цьому остання вакцина, необхідна для повної імунізації, має бути зроблена не раніше, ніж за 14 днів до вʼїзду, а перша — не пізніше 270 днів.

Сертифікат має бути англійською або німецькою мовою з зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням з найменуванням вакцини та кількості зроблених доз.

Австрійська влада визнає COVID-вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine від AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Вʼїзд до Австрії з реєстрацією та карантином можливий з негативним результатом ПЛР-тесту, який не старше 72 годин або тест на антигени не старші 48 годин. Необхідно пройти 10-денний карантин після вʼїзду або надати медичну або іншу офіційну довідку про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів. Також можна предʼявити медичну або офіційну довідку про нейтралізуючі антитіла, не старше 90 днів.

З 1 липня також можливий вʼїзд в Нідерланди за українськими біометричними паспортами з будь-якою метою подорожі.

Правила вʼїзду в Нідерланди без карантину з сертифікатом вакцинації аналогічні австрійським. Визнані вакцини Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

З 1 липня Нідерланди визнають сертифікат про щеплення від COVID-19 як заміну сертифіката про Covid-тестування. Сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 необхідний тільки при зворотній поїздці в Нідерланди в разі виїзду мандрівника з країни з високим ризиком зараження COVID-19. Свідоцтво про відновлення після хвороби приймається тільки в тому випадку, якщо мандрівник отримав це посвідчення від компетентних органів охорони здоровʼя з країн ЄС.

Нідерланди приймають сертифікати, видані в рамках Європейського цифрового сертифіката COVID (DCC) і інші сертифікати щеплень COVID-19 (видані компетентними органами третьої країни), включаючи дату вакцинації та препарат, офіційну інформацію про туриста та орган, який видав відповідну довідку. Текст документа має бути однією з наступних іноземних мов: англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською.