Компанію Трампа звинуватили в ухиленні від податків

Окружна прокуратура Манхеттена висунула звинувачення проти Trump Organization, яка займається управлінням активами колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє Лента.Ру.

За даними американського видання, обвинувальний висновок включає в себе 15 пунктів, в тому числі шахрайство зі сплатою податків, злочинну змову, фальсифікацію ділової документації і розкрадання в особливо великих розмірах. Відзначається, що прокурори в суді розповіли про 15-річну схему несплати податків, яка діяла в компанії. Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс також заявила, що фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг звинувачується в ухиленні від сплати податків штату Нью-Йорк і федерального прибуткового податку на 1,7 мільйона доларів.

У травні повідомлялося про те, що проти Trump Organisation почала кримінальне розслідування прокуратура Нью-Йорка.