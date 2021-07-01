У Швеції вперше за 14 років застрелили поліцейського

У Швеції помер поліцейський під час виконання службових обов’язків. Це перше в країні вбивство правоохоронця за 14 років, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією шведської радіомовної корпорації Sveriges Radio стрілянина розпочалась під час того, як загиблий спілкувався з кількома людьми. Пізніше чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Наразі, правоохоронці не розголошують подробиць інформації стосовно мотиву стрілянини й підозрюваної особи.

Варто відзначити, що це перше за останні 14 років вбивство поліцейського під час виконання службових обов’язків на території Швеції.