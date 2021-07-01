У Раді хочуть затвердити святкування 80-річчя створення УПА

У четвер, 1 липня, до Верховної Ради надійшов проєкт постанови про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії (УПА, повідомляє Страна.ua.

Картка проєкту, якому присвоєно номер 5721, з'явилася на сайті парламенту. Правда, самого тексту постанови ще немає.

Ініціаторами документа виступили одразу 78 народних депутатів. Серед них:

глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко;

Софія Федина з "Європейською солідарності";

її соратниця Ірина Геращенко;

однопартієць Федини та Геращенко Андрій Парубій;

перший заступник голови депутатської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко;

"Слуга народу" Микита Потураєв;

представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський;

недавно обраний нардепом Василь Вірастюк;

"Слуга народу" Андрій Герус.

Інша інформація про постанову поки теж відсутня.