Команда Трампа запустила нову соцмережу
Команда 45-го президента США Дональда Трампа 1 липня нишком запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr, повідомляє УНИАН.
Додаток має стати альтернативою соцмережам, якими володіють великі технологічні компанії.
В описі платформи йдеться, що її місія "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення справжнього ринку ідей».
Керує розвитком соцмережі колишній представник Трампа Джейсон Міллер.
За словами людини, знайомої з роботою програми, вона вкрай схожа на Twitter. Видання припускає, що нова соцмережа повинна стати тією самою платформою, через яку Трамп буде спілкуватися онлайн з прихильниками.