Команда Трампа запустила нову соцмережу

Команда 45-го президента США Дональда Трампа 1 липня нишком запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr, повідомляє УНИАН.

Додаток має стати альтернативою соцмережам, якими володіють великі технологічні компанії.

В описі платформи йдеться, що її місія "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення справжнього ринку ідей».

Керує розвитком соцмережі колишній представник Трампа Джейсон Міллер.

За словами людини, знайомої з роботою програми, вона вкрай схожа на Twitter. Видання припускає, що нова соцмережа повинна стати тією самою платформою, через яку Трамп буде спілкуватися онлайн з прихильниками.