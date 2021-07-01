Брітні Спірс програла справу про опіку

У середу, 30 червня, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив клопотання про відсторонення Джеймі Спірса, батька поп-ікони Брітні Спірс, з посади хранителя її статку в 60 мільйонів доларів, повідомляє Variety.

Адвокат Брітні, Семюел Інгхем III, подав прохання про відсторонення її батька від опікунства в листопаді 2020 року і заявив, що Брітні « боялася свого батька » і більше не буде виступати, якщо її батько продовжить опікуватися нею.

Суддя Бренда Пенні відмовилася відсторонити батька співачки від опікунства, хоча вона не виключила в майбутньому клопотань про його усунення або відсторонення. Крім того, суддя призначив фінансову компанію Bessemer Trust як співопікуна.

Джеймі Спірс заявив, що він " стурбований керуванням і турботою про свою дочку " і тим, що клопотання адвоката " не відображає її бажання ".