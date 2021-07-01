Брітні Спірс програла справу про опіку
У середу, 30 червня, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив клопотання про відсторонення Джеймі Спірса, батька поп-ікони Брітні Спірс, з посади хранителя її статку в 60 мільйонів доларів, повідомляє Variety.
Адвокат Брітні, Семюел Інгхем III, подав прохання про відсторонення її батька від опікунства в листопаді 2020 року і заявив, що Брітні «
боялася свого батька» і більше не буде виступати, якщо її батько продовжить опікуватися нею.
Суддя Бренда Пенні відмовилася відсторонити батька співачки від опікунства, хоча вона не виключила в майбутньому клопотань про його усунення або відсторонення. Крім того, суддя призначив фінансову компанію Bessemer Trust як співопікуна.
Джеймі Спірс заявив, що він "
стурбований керуванням і турботою про свою дочку" і тим, що клопотання адвоката "
не відображає її бажання".
На суді також було заявлено, що «
право на шлюб і планування сім'ї» Брітні не зачіпається опікою.