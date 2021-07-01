Євро-2020: частину квитків на матч Україна-Англія анулювали

УЄФА за пропозицією Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ Італії прийняло рішення про анулювання частини квитків на матч Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Англії, який пройде в Римі, повідомляє Деловая столица.

Анульована частина квитків, які придбали жителі Великобританії в період з 28 червня.

У заяві МВС Італії говориться, що таке рішення прийнято у зв'язку з дотриманням безпеки на тлі пандемії коронавірусу та обмеженнями, пов'язаними з в'їздом в країну жителів Великобританії або людей, які були на території цієї держави.

Всі, хто приїжджають до Італії з Великобританії, мають пройти п'ятиденний карантин.

Матч Україна — Англія відбудеться 3 липня в Римі, початок — о 22.00 (за київським часом).