Мільярдер-афроамериканець зажадав 14 трильйонів доларів репарацій

Роберт Л. Джонсон (Robert L. Johnson) - перший чорношкірий мільярдер Америки і засновник Black Entertainment Television (BET) - закликає федеральний уряд виплатити репарації, що становить приблизно 333 400 доларів на одного чорношкірого в США, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Business Insider він закликав законодавців прийняти законопроєкт десятирічної давності, який закладе основу для відшкодування збитку в майбутньому. Джонсон заявив, що для відшкодування збитку буде потрібно, щоб вся країна визнала «200 років системного расизму як наслідків рабства» і необхідність компенсації джімкроуізма (системи расистських заходів і традицій, спрямованих на зміцнення сегрегації та дискримінації чорношкірого населення США). З цієї причини чорношкірим було відмовлено в 13-15 трильйонів доларів багатства, вважає він.

"І тому ми, як країна, тепер повинні спокутувати свою провину, заплативши чорношкірим людям всіх мастей - багатим, бідним і середнім - зі своєї кишені" , - заявив мільярдер.

Він назвав успішних чорношкірих людей, таких як Опра Вінфрі, Леброн Джеймс, Майкл Джордан і себе, які заслуговують чека нітрохи не менше за інших. Джонсон, якому зараз 75 років, заявив, що виплати в розмірі 14 трильйонів доларів буде достатньо, щоб закрити розрив між рівнем добробуту чорного і білого населення, але він «не до кінця оптимістичний».