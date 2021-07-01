У Херсоні п'яний коп збив на смерть хлопця

Затримано поліцейського, який в п'яному стані в Херсоні на пішохідному переході на смерть збив 17-річного хлопця. Він намагався втекти з місця ДТП, але був затриманий співробітниками поліції, повідомляє Страна.ua.

За даними пресслужби прокуратури Херсонської області п'яний коп, перебуваючи за кермом автомобіля BMW в стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на місцевого жителя, 2004 р. н. на нерегульованому пішохідному переході, після чого водій авто зник з місця події. Неповнолітній доставлений в лікарню без свідомості, де від отриманих травм помер.

В ході слідчо-розшукових дій місцеперебування водія встановлено і він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює третій слідчий відділ (з дислокацією в м.Херсоні) ТУ ДБР, розташований в м Мелітополі.

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення ДТП працівником управління патрульної поліції в Херсонській області за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Херсонської області, 30 червня, близько 22-ї години, на вулиці Перекопській в Херсоні водій автомобіля BMW скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід, і зник з місця події. Працівники управління патрульної поліції в Херсонській області почали розшук втікача і встановили, що автомобіль належить до чинного співробітника патрульної поліції.

За даним фактом Департамент патрульної поліції почав службове розслідування. Безпосередній керівник і ймовірний винуватець події відсторонений від виконання службових обов'язків.

Фото: facebook.com/pho.gov.ua