МВФ передрік США найвищі темпи зростання ВВП у сучасній історії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачив США найвищі темпи зростання ВВП в сучасній історії, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з прогнозом міжнародної організації, американська економіка в поточному році виросте на 7 відсотків, якщо законодавці США схвалять економічні ініціативи президента Джо Байдена.

Однак ще в травні в МВФ прогнозували зростання на рівні 6,4 відсотка. Відзначається, що, за оцінкою фахівців організації, у 2022 році економіка США продовжить відновлюватися від наслідків пандемії і ВВП країни збільшиться на 4,9 відсотка.