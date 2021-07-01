Шмигаль доручив призначити відповідальних за зарплати по сферах та регіонах

В Україні можуть з'явитися відповідальні за погашення заборгованості по зарплаті у певній сфері господарювання або регіоні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати 1 липня, повідомляє РБК-Украина.

Прем'єр-міністр зазначив, що в кожному органі влади має бути визначена посадова особа, яка нестиме персональну відповідальність за стан погашення заборгованості у певній сфері господарювання або регіоні, передає пресслужба Кабінету Міністрів України..

"Тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати мають працювати так часто, як того потребує ситуація. Якщо в регіоні є заборгованість, значить комісія має працювати до отримання належного ефекту: скорочення заборгованості й повного її погашення. Порожні звіти про кількість зібрань і чергових безрезультатних заслуховувань прийматися не будуть. Заходи мають бути рішучими та ефективними" , - підкреслив Шмигаль.

Він також доручив усім керівникам центральних і місцевих органів влади, щоб кожен працівник медицини, освіти, культури, спорту та інших бюджетних сфер отримував оплату не пізніше визначених законом термінів.

﻿Керівникам усіх державних підприємств, де є заборгованість із заробітної плати, зобов'язали створити конкретний план дій, заходів та графіків її погашення та надати щомісячні звіти.

Автор: Наталя Скороход