В Україні посилять контроль за медвідходами
Державна екологічна інспекція та Міністерство охорони здоров'я посилять контроль за поводженням з медичними відходами для забезпечення ефективної протидії порушенням, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Неповний контроль за ланцюгом поводження з відходами призводить до численних порушень і маніпуляцій в цій сфері. Зокрема, Держекоінспекція часто виявляє випадки незаконного захоронення небезпечного медичного сміття в лісосмугах, на узбережжі та територіях ПЗФ", - сказано в повідомленні пресслужби Держекоінспекції.
Як пояснив глава Держекоінспекції Андрій Мальований, "найбільшою перепоною для ефективного контролю в цій сфері є відсутність офіційної та достовірної інформації про обсяг утвореного в медустановах сміття. Держекоінспекція володіє інформацією тільки про кількість транспортованих і знищених медвідходів, проте загальна кількість згенерованого в медустановах сміття невідома".
Зокрема, під час зустрічі з заступником Міністерства охорони здоров'я України Ігорем Кузіним сторони домовилися про співпрацю, яка передбачає:
- обмін інформацією про актуальний стан поводження з медвідходами в регіональному розрізі;
- проведення спільних нарад для оперативного вирішення проблемних питань;
- розробку рішень для забезпечення дотримання законодавства у сфері поводження з відходами, зокрема, посилення екологічного контролю, приведення системи управління відходами з вимогами європейського законодавства.