В Україні посилять контроль за медвідходами

Державна екологічна інспекція та Міністерство охорони здоров'я посилять контроль за поводженням з медичними відходами для забезпечення ефективної протидії порушенням, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Неповний контроль за ланцюгом поводження з відходами призводить до численних порушень і маніпуляцій в цій сфері. Зокрема, Держекоінспекція часто виявляє випадки незаконного захоронення небезпечного медичного сміття в лісосмугах, на узбережжі та територіях ПЗФ" , - сказано в повідомленні пресслужби Держекоінспекції.

Як пояснив глава Держекоінспекції Андрій Мальований, "найбільшою перепоною для ефективного контролю в цій сфері є відсутність офіційної та достовірної інформації про обсяг утвореного в медустановах сміття. Держекоінспекція володіє інформацією тільки про кількість транспортованих і знищених медвідходів, проте загальна кількість згенерованого в медустановах сміття невідома".

Зокрема, під час зустрічі з заступником Міністерства охорони здоров'я України Ігорем Кузіним сторони домовилися про співпрацю, яка передбачає: