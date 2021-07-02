Конгрес США заборонив Білому дому знімати санкції з "СП-2"
У Палаті представників США пропонують заборонити адміністрації американського президента знімати санкції під приводом національного інтересу. Саме його використовували для зняття обмежувальних заходів з російського проєкту газопроводу "Північний потік-2, повідомляє Обозреватель.
З ініціативою внесення поправки виступила співголова групи підтримки України в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів Марсі Каптур. Передає "Голос Америки" у Twitter.
Внести правку пропонується до бюджетного закону. У сюжеті уточнюється, що це є чи не єдиною можливістю вплинути на Білий дім і перешкоджати завершенню будівництва газопроводу.
Також журналісти підкреслюють, що в Конгресі є двопартійна підтримка в питанні протидії "Північному потоку-2".
Раніше стало відомо, що США і Німеччина обговорюють можливі компенсації втрат України через транзиту в обхід її території.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що був неприємно здивований рішенням американського лідера Джо Байдена не перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".