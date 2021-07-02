Конгрес США заборонив Білому дому знімати санкції з "СП-2"

У Палаті представників США пропонують заборонити адміністрації американського президента знімати санкції під приводом національного інтересу. Саме його використовували для зняття обмежувальних заходів з російського проєкту газопроводу "Північний потік-2, повідомляє Обозреватель.

З ініціативою внесення поправки виступила співголова групи підтримки України в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів Марсі Каптур. Передає "Голос Америки" у Twitter.

Внести правку пропонується до бюджетного закону. У сюжеті уточнюється, що це є чи не єдиною можливістю вплинути на Білий дім і перешкоджати завершенню будівництва газопроводу.

Також журналісти підкреслюють, що в Конгресі є двопартійна підтримка в питанні протидії "Північному потоку-2".

Сьогодні співголова групи ПІДТРИМКИ України у палаті представителей Марсі Каптур внесла поправку до Бюджетного закону, яка забирає право у Білого Дому зніматі санкції під умів націнального інтересу pic.twitter.com/ol5gXcRFQW - голоc Амepікі (@chastime) July 1, 2021

Раніше стало відомо, що США і Німеччина обговорюють можливі компенсації втрат України через транзиту в обхід її території.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що був неприємно здивований рішенням американського лідера Джо Байдена не перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".