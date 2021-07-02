Ляшко допустив створення спецоргану для контролю медпослуг

Ляшко допустив створення спецоргану для контролю медпослуг

Для контролю якості надання медичних послуг клінік, які отримують бюджетне фінансування, може бути створений спеціальний держорган, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стоїть питання за якістю медпослуг. Розглядається питання створення держслужби за якістю медпослуг", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам в четвер увечері.

Ляшко зазначив, що Національна служба здоров'я України, яка є єдиним платником і національним страховиком, не може виконувати функції по контролю якості медпослуг, зокрема, в медичних питаннях і питаннях призначень.

"У НСЗУ немає повноважень перевіряти якість медпослуг, тому, що вийде конфлікт інтересів. НСЗУ може, перевірити, наприклад, наявність задекларованого обладнання, але в питаннях призначення ліків або ведення пацієнтів НСЗУ не може перевіряти", - сказав він.

Ляшко зазначив, що зараз питання якості надання медпослуг вирішуються за допомогою клініко-експертних комісій, створені при департаментах охорони здоров'я, але до роботи яких "велика кількість зауважень".

"Коли ми говоримо про те, що НСЗУ і оплачуватиме, і перевірятиме якість, то може виникнути конфлікт інтересів", - сказав він.

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