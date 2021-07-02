Ляшко допустив створення спецоргану для контролю медпослуг

Для контролю якості надання медичних послуг клінік, які отримують бюджетне фінансування, може бути створений спеціальний держорган, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стоїть питання за якістю медпослуг. Розглядається питання створення держслужби за якістю медпослуг" , - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам в четвер увечері.

Ляшко зазначив, що Національна служба здоров'я України, яка є єдиним платником і національним страховиком, не може виконувати функції по контролю якості медпослуг, зокрема, в медичних питаннях і питаннях призначень.

"У НСЗУ немає повноважень перевіряти якість медпослуг, тому, що вийде конфлікт інтересів. НСЗУ може, перевірити, наприклад, наявність задекларованого обладнання, але в питаннях призначення ліків або ведення пацієнтів НСЗУ не може перевіряти" , - сказав він.

Ляшко зазначив, що зараз питання якості надання медпослуг вирішуються за допомогою клініко-експертних комісій, створені при департаментах охорони здоров'я, але до роботи яких "велика кількість зауважень".