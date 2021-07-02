Лукашенко дозволив іноземцям безвізовий в'їзд для COVID-вакцинації

Президент Білорусії Олександр Лукашенко своїм указом дозволив громадянам 73 держав з 15 липня без візи приїжджати в Білорусь на термін до п'яти діб для вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Однак переліку цих країн поки немає, повідомляє Страна.ua.

Охочі вакцинуватися повинні будуть подати заявку. Після її задоволення вони зможуть купити препарат і зробити щеплення в медичних організаціях, перелік яких має визначити Міністерство охорони здоров'я Білорусі, передає пресслужба глави держави.

У Білорусії виробляється понад півмільйона доз російської вакцини "Супутник V" на місяць. Як вважає Лукашенко, цього достатньо, щоб вакцинувати населення країни та навіть передавати надлишки до Росії.

У Білорусії зареєстрована російська вакцина "Супутник Лайт". Також в країні використовують китайську вакцину Vero Cell. Іноземці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19 в більш ніж 80 установах охорони здоров'я Білорусі. Орієнтовна сума за введення двох компонентів вакцини становить від 130 до 150 рублів (до 1630 грн.).

Списку країн, чиї громадяни можуть приїхати в Білорусь на вакцинацію, поки немає. Іноземці зможуть прилетіти в Білорусь на літаку, приїхати на поїзді або автомобілі для вакцинації.