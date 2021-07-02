Японська компанія змусила працівників платити за віддалену роботу

Японський виробник напівпровідників Disco змусив співробітників платити за роботу з дому. Таким чином в компанії прагнуть підтримати тих, хто не боїться вийти в офіс в розпал пандемії коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Bloomberg, після введення карантинних обмежень Disco не змогла відправити весь штат на віддалений режим, оскільки для нормальної роботи необхідно чиясь фізична присутність на виробництві. Новий корпоративний підхід полягає в тому, що ті, хто трудиться з дому, платять тим, котрі зважилися поїхати в офіс.

Всередині фірми функціонує власна валюта - «воля». Нею оплачується буквально все: від офісних столів до розробки продуктів і фабричного виробництва. Коли відбувається продаж, монета просочується назад по ланцюжку поставок. Залишки коштів виплачуються в єнах в кінці кожного кварталу в як бонуси.

Наприклад, на початку пандемії близько 40 відсотків працівників вийшли в офіс і отримали значні бонуси.

«Ми повинні були довести співробітникам, що ходити на роботу нестрашно. Хоча деякі вважали, що це було жорстоко, і кілька людей звільнилися» , - сказав головний виконавчий директор Disco Кадзума Секія.

Подібний підхід вже показав результат: компанія повідомила про рекордну виручку і прибуток у минулому фінансовому році і може похвалитися одними з найвищих показників рентабельності в галузі. За останні п'ять років її акції виросли більш ніж втричі.