Загадкова комета Віртанен залишила хмару спирту

Вчені виявили, що комета Віртанен (46Р) під час свого прольоту біля Землі залишила за собою хмару зі спирту. Проліт космічного тіла було зафіксовано в грудні 2018 року, повідомляє Обозреватель.

Спостереження було зроблено за допомогою обсерваторії WM Keck на острові Мауна-Кеа на Гаваях, США, пише Рhys.org﻿.

"У комети Віртанен одне з найвищих співвідношень спирту до альдегіду, виміряне серед усіх комет на сьогодні. Це повідомляє нам інформацію про те, як молекули вуглецю, кисню і водню були розподілені в ранній Сонячній системі, де утворилася комета Віртанен" , – розповів вчений-кометолог із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса Ніл Делло Руссо.

Дослідники вивчили хімічний склад комети, який складається з:

ацетилен

аміак

етан

формальдегід

ціаністий водень

метанол

вода

Вчені також виявили дивну особливість комети. Найчастіше вони рухаються по орбіті ближче до Сонця, і заморожені частки в їхньому ядрі нагріваються. Опісля вони википають або сублімуються, переходячи прямо з твердого льоду в газ, минаючи рідку фазу. Так виходять "хвости" комет, що складаються з газу і пилу.

"Цікаво, що ми виявили: температура, виміряна для водяного газу в кометі, не зменшувалася значно з відстанню від ядра, що має на увазі механізм нагріву" , – додала професорка та завідувачка кафедри фізики і астрономії в Університет Міссурі Еріка Гібб.

Вчені вважають, що цьому явищу є можливі пояснення. Одна з них – хімічна реакція, за якої сонячне світло може іонізувати деякі атоми або молекули в щільній кометі поруч з ядром, вивільняючи високошвидкісні електрони. За іншою версією від комети відлітали величезні брили льоду, сублімувались, вивільняючи енергію далі в кометі.

Пояснимо, що, вивчаючи склад комет, вчені намагаються зрозуміти будову ранньої Сонячної системи. Такі комети, що пролітають повз Сонце, є пережитками космічного минулого з крижаними скам'янілостями, що містять вихідні мінерали, з яких сформувалася Сонячна система.