Загадкова комета Віртанен залишила хмару спирту

Загадкова комета Віртанен залишила хмару спирту

Вчені виявили, що комета Віртанен (46Р) під час свого прольоту біля Землі залишила за собою хмару зі спирту. Проліт космічного тіла було зафіксовано в грудні 2018 року, повідомляє Обозреватель.

Спостереження було зроблено за допомогою обсерваторії WM Keck на острові Мауна-Кеа на Гаваях, США, пише Рhys.org﻿.

"У комети Віртанен одне з найвищих співвідношень спирту до альдегіду, виміряне серед усіх комет на сьогодні. Це повідомляє нам інформацію про те, як молекули вуглецю, кисню і водню були розподілені в ранній Сонячній системі, де утворилася комета Віртанен", – розповів вчений-кометолог із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса Ніл Делло Руссо.

Дослідники вивчили хімічний склад комети, який складається з:

  • ацетилен
  • аміак
  • етан
  • формальдегід
  • ціаністий водень
  • метанол
  • вода

Вчені також виявили дивну особливість комети. Найчастіше вони рухаються по орбіті ближче до Сонця, і заморожені частки в їхньому ядрі нагріваються. Опісля вони википають або сублімуються, переходячи прямо з твердого льоду в газ, минаючи рідку фазу. Так виходять "хвости" комет, що складаються з газу і пилу.

"Цікаво, що ми виявили: температура, виміряна для водяного газу в кометі, не зменшувалася значно з відстанню від ядра, що має на увазі механізм нагріву", – додала професорка та завідувачка кафедри фізики і астрономії в Університет Міссурі Еріка Гібб.

Вчені вважають, що цьому явищу є можливі пояснення. Одна з них – хімічна реакція, за якої сонячне світло може іонізувати деякі атоми або молекули в щільній кометі поруч з ядром, вивільняючи високошвидкісні електрони. За іншою версією від комети відлітали величезні брили льоду, сублімувались, вивільняючи енергію далі в кометі.

Пояснимо, що, вивчаючи склад комет, вчені намагаються зрозуміти будову ранньої Сонячної системи. Такі комети, що пролітають повз Сонце, є пережитками космічного минулого з крижаними скам'янілостями, що містять вихідні мінерали, з яких сформувалася Сонячна система.

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