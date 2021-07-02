Генпрокурор США ввів мораторій на смертну кару

Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом введено мораторій на смертні кари на федеральному рівні, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Міністерство юстиції має забезпечити, щоб усім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки надавалися права, гарантовані конституцією і законами Сполучених Штатів, а й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно" , - йдеться в заяві Гарланда.

Він додав: "Це зобов'язання має особливу силу у випадках, пов'язаних зі смертною карою".

На слуханнях у Сенаті при затвердженні його кандидатури на пост генерального прокурора Гарланд заявив, що у нього є побоювання, що стосуються страт невинних людей.