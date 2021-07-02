У Лос-Анджелесі вибухнула вантажівка з піротехнікою: є постраждалі

У Лос-Анджелесі вибухнула вантажівка з двома тоннами піротехніки, в результаті чого постраждали 17 осіб, повідомляє УНІАН.

За інформацією Los Angeles Times поліцейські проводили контрольоване знищення нелегальної піротехніки, але стався збій, і вибух виявився сильнішим, ніж планувалося. В результаті вантажівка не витримала вибуху двох тонн феєрверків з партії, яку конфіскували.

На записі видно, що у вантажівці відбувається вибух і її накриває димом. Потім чутні звуки сигналізації від машин, що стоять поруч. Відомо, що феєрверки незаконно зберігалися в житловому будинку.

Основна частина постраждалих - співробітники поліції. Відомо також, що постраждали шестеро цивільних осіб, троє госпіталізовані з важкими травмами. Збиток завдано також будинкам і машинам поруч з місцем вибуху.

Слідчі з'ясовують обставини події.