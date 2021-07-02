Уоррен Баффет спрогнозував нову пандемію
«Оракул з Омахи», інвестор і гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поділився прогнозом про економіку і пандемію. Він назвав головну рису останньої - непередбачуваність - яка сильніше позначилася на малому бізнесі. Про це мільярдер розповів на телеканалі CNBC, повідомляє Лента.Ру.
"Це ще не кінець. Я маю на увазі, з точки зору непередбачуваності. Це все було дуже непередбачувано, але для більшості людей і компаній вийшло краще, ніж вони очікували", - сказав Баффет.
Як приклад він навів сферу продажів автомобілів. Найбільшим уроком, витягнутим з пандемії, мільярдер назвав усвідомлення, наскільки погано світ може бути підготовлений до надзвичайних ситуацій, які неминуче стануться.
"Я зрозумів, що люди знають не так багато, як думають. Але найголовніше, що ви дізнаєтеся, - це те, що пандемія повинна була відбутися, і це зовсім не найгірше, що можна уявити", - вважає інвестор.
Він підкреслив, що суспільству доводиться занадто довго готуватися до речей, яких поки немає, але вони рано чи пізно трапляться. Наприклад, він упевнений, що буде ще одна пандемія.
"Ми знаємо, що існує ядерна, хімічна, біологічна, а тепер і кіберзагроза. У кожної є жахливі можливості", - сказав він, зазначивши, що не дуже вірить у здатність суспільства повністю впоратися з викликами майбутнього.