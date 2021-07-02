Уоррен Баффет спрогнозував нову пандемію

«Оракул з Омахи», інвестор і гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поділився прогнозом про економіку і пандемію. Він назвав головну рису останньої - непередбачуваність - яка сильніше позначилася на малому бізнесі. Про це мільярдер розповів на телеканалі CNBC, повідомляє Лента.Ру.

"Це ще не кінець. Я маю на увазі, з точки зору непередбачуваності. Це все було дуже непередбачувано, але для більшості людей і компаній вийшло краще, ніж вони очікували" , - сказав Баффет.

Як приклад він навів сферу продажів автомобілів. Найбільшим уроком, витягнутим з пандемії, мільярдер назвав усвідомлення, наскільки погано світ може бути підготовлений до надзвичайних ситуацій, які неминуче стануться.

"Я зрозумів, що люди знають не так багато, як думають. Але найголовніше, що ви дізнаєтеся, - це те, що пандемія повинна була відбутися, і це зовсім не найгірше, що можна уявити" , - вважає інвестор.

Він підкреслив, що суспільству доводиться занадто довго готуватися до речей, яких поки немає, але вони рано чи пізно трапляться. Наприклад, він упевнений, що буде ще одна пандемія.