У Києві встановлять меморіальну дошку Богдану Ступці

Комісія з питань встановлення пам'ятних знаків підтримала встановлення восьми меморіальних дощок, присвячених видатним жителям Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комісія також підтримала звернення Аттшата з економічних і торгових питань Республіки Перу в Україні по встановленню пам'ятного знака на честь президента Перу, борця за права людини Рамона Кастилії на зеленій зоні на вулиці Бульварно-Кудрявській" , - поінформувала заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

Дошки встановлять на честь українського актора театру і кіно, Героя України Богдана Ступки; українського письменника, прозаїка, поета і педагога Григора Тютюнника; учасника бойових дій, добровольця, який загинув на сході країни, Ігоря Білошицького.

Крім того, меморіальні дошки встановлять на честь заслуженого майстра спорту і заслуженого тренера України з парашутного спорту Олександри Хмельницької; військового і державного діяча, мецената Георгія Кіроянца; українського літературознавця, критика, письменника, перекладача, доктора філологічних наук Олексія Засенко; народної артистки Елеонори Пірадової; поета, письменника-мариніста Леоніда Тендюка.

Меморіальні дошки будуть встановлені за місцем їх проживання.