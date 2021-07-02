2 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день собаки, Всесвітній день НЛО, День шрифту «Comic Sans», Міжнародний день спортивного журналіста, повідомляє УНИАН.

В Україні - День податківця, на Маршаллових Островах - День рибалки, в США - День лікеру «Анісетт», День інженера-теплотехніка, День спеціальних місць відпочинку для інвалідів, День «Я забув», День «Зроблено в США», День їзди на роботу на «корветі», в Норвегії - День короля Улафа V, в Швейцарії - джазовий фестиваль в Монтре, в Узбекистані - День прийняття Державного герба, в Азербайджані - День працівників поліції, в Австралії - День «Шоу Аліс-Спрінгс», в Казахстані - День дипломатичної служби, в Італії - сієнське Паліо, в Бразилії - День незалежності штату Баїя.

Пам'ятні дати 2 липня, річниці та події

У 1698 році англійський військовий інженер і винахідник Томас Сейвері запатентував парову машину. Але винахід виявився не дуже ефективним, так як тепло пари кожен раз втрачалося під час охолодження величезного контейнера. До того ж насос був досить небезпечним в експлуатації. І все ж незабаром парова машина Сейвері знайшла широке застосування в промисловості: з її допомогою стали відкачувати воду з вугільних шахт. Винахідник жартома називав своє дітище «другом рудокопа».

У 1900 році здійснив перший політ дирижабль жорсткої конструкції, побудований графом Цепеліном. Дослідний екземпляр «LZ 1» («LuftschiffZeppelin») мав довжину 128 метрів і два двигуни потужністю трохи більше 14 кінських сил. Подивитися політ дирижабля на березі Боденського озера зібрався тисячний натовп. З плавучого елінгу невеликий пароплав вивів дирижабль, і на середині озера екіпаж з чотирьох чоловік, в тому числі і граф Цеппелін, зайняв свої місця в гондолах. Під захоплені крики глядачів дирижабль відірвався від води і піднявся в повітря. Але через несправності в системі управління політ тривав лише 18 хвилин. Апарату вдалося подолати всього 6 кілометрів зі швидкістю 60 км/год, після чого він впав в озеро. До 1906 року Цеппелін зумів побудувати вдосконалений дирижабль, який зацікавив військових.

У 1924 році була створена Міжнародна Асоціація спортивної преси.

У 2002 році Стів Фоссетт завершив першу в світі кругосвітню подорож на повітряній кулі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 липня вшановує пам'ять Зосими Аполлоніадського - фракійського святого. Крім Зосими, в цей день згадують і святого Іова. Цьому праведнику моляться про позбавлення від несправедливої образи і усіляких наговорів. Інші назви свята - «Зосима», «Іов»,«День пасічника». 2 липня шанують бджіл і бджолярів. Розпочаті на «Зосиму» справи будуть успішними.

Що сьогодні не можна робити

Не варто турбувати бджіл без причини. Не давайте нікому свій мед.

Прикмети на 2 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- бджоли далеко від вуликів не відлітають - скоро піде дощ;

- веселка - день буде хороший;

- з ранку дощ - він буде йти довго;

- дощ пішов після обіду - швидко закінчиться;

- квіти закрилися опівдні - до негоди.

Іменини 2 липня

Іменини у Варлаама, Іоанна, Івана та Марії.