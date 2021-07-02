Курс валют НБУ на 2 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 2 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 1 липня, виріс на 16 коп до 27.38 за 1 долар.
Євро подорожчав на 18 коп до 32.52 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 3 коп до 3.76 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп до 37.82 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 15 коп до 29.61 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп до 7.20 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.384 100
|EUR
|євро
|32.522 700
|RUB
|рубль
|0.375 660
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.821 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.612 400
|PLN
|польський злотий
|7.200 300