Курс валют НБУ на 2 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 2 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 1 липня, виріс на 16 коп до 27.38 за 1 долар.

Євро подорожчав на 18 коп до 32.52 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 3 коп до 3.76 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп до 37.82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп до 29.61 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп до 7.20 за 1 польський злотий.