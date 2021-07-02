Під Одесою машина збила на смерть жінку з дитиною

На трасі Одеса-Рені в Одеській області авто збило жінку і дитину, вони загинули на місці. Ще одна постраждала доставлена в лікарню. Аварія сталася ввечері в четвер, 1 липня, повідомляє Кореспондент.

Фото: npu.gov.ua

Автомобіль Nissan під керуванням 33-річного водія збив трьох людей в Білгород-Дністровському районі. В результаті загинули жінка і хлопчик, ще одна постраждала доставлена в лікарню, інформує пресслужба поліції області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події та особистості потерпілих. Вирішується питання щодо його правової кваліфікації.

Фото: npu.gov.ua

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, ДТП сталося на пішохідному переході біля села Старокозаче.