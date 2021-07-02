Johnson&Johnson похвалилися високою ефективністю проти "Дельти"

Компанія Johnson&Johnson заявила, що її COVID-вакцина продемонструвала надійний захист від штаму Дельта, повідомляє Кореспондент.

"Аналіз зразків крові показує, що вакцина Johnson & Johnson викликає нейтралізує Дельту виникнення антитіл навіть на більш високому рівні, ніж проти варіанту Бета в ПАР, де була продемонстрована висока ефективність препарату проти тяжкого перебіг у хвороби " , - йдеться в повідомленні пресслужби компані.

Розробники препарату також повідомили, що тривалість імунної відповіді її вакцини становить не менше восьми місяців.