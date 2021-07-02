На Чернігівщині ліквідовано незаконну майнінг-ферму

У Чернігівській області "добувачі" криптовалюти незаконно під'єднали своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій. Вони не тільки викрадали електроенергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону, повідомляє Кореспондент.

"У ході слідства встановлено, що організатори створили потужну майнінг-ферму в орендованих складських приміщеннях і приєдналися до потужностей енергооб'єкта, розташованого неподалік" , - йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Уточнюється, що зловмисники, використовуючи спецобладнання, втрутилися в роботу облікової системи. Від зазначеної лінії отримують послуги з електропостачання, зокрема, КНП Ніжинська станція швидкої медичної допомоги та КП Ніжинводоканал.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Таким чином, група не просто викрадала електроенергію, а й створила загрозу для критичної інфраструктури регіону, вказали в пресслужбі. За два місяці зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад три мільйони гривень.

У приміщеннях майнінг-ферми пройшли обшуки. Були вилучені понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалюти і спеціалізована техніка для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії. Слідчі дії тривають.