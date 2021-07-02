Байден назвав можливу причину обвалу будинку у Флориді

Можливою причиною обвалення 12-поверхового будинку в Маямі на Серфсайд могло стати глобальне потепління. Таку думку висловив президент США Джо Байден, повідомляє Лента.Ру.

Американський лідер відзначив, що не має твердими доказами такої версії події. Разом з тим він підкреслив, що існують припущення, згідно з яким обвалення сталося через підвищення рівня моря. Як пояснив Байден, дану тему підняли родичі мешканців будинку в ході його візиту в Маямі.

Президент США разом з дружиною приїхав в Серфсайд, щоб оглянути місце події та поспілкуватися з родичами зниклих. Зустріч тривала близько трьох годин. За словами Байдена, бесіда з сім'ями жертв нагадала йому про його особисту трагедію: перша дружина і дочка американського президента загинули в автокатастрофі, а його син Бо помер від раку.

Про обвалення багатоквартирного житлового будинку в Серфсайді стало відомо 24 червня. За останніми офіційними даними, загинули 18 людей, ще 145 вважаються зниклими безвісти. Більшість з них можуть знаходиться під уламками. Пошук людей під завалами триває.