Туреччина випробовує власну вакцину від COVID-19

У Туреччині восени запустять у виробництво вакцину на основі вірусоподібних частинок (VLP), яка знаходиться на другому етапі дослідження, повідомляє Укрінформ.

"Вакцину на основі вірусоподібних частинок (VLP), яка знаходиться на другій фазі дослідження, заплановано запустити у виробництво восени. Інші проєкти тривають на етапах експериментів на тваринах та клінічних дослідженнях" , - йдеться у повідомленні телеканалу CNN Türk.

Загалом в країні триває робота над 14 проєктами з розробки вакцин від коронавірусу. Сім з них розробляють за підтримки міністерством охорони здоров’я та управління інститутами здоров’я Туреччини (TÜSEB), інші сім - міністерства промисловості та технологій та ради з науково-технічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK).

Вакцина Turkovac проходить останню третю фазу дослідження, її широке застосування заплановано почати до осені.

З 1 липня в країні почався черговий, третій етап нормалізації, який передбачає скасування комендантської години та обмеження міжміських поїздок.