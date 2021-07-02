Принци Вільям і Гаррі спільно відкрили статую леді Ді

Принци Вільям і Гаррі зустрілися, щоб відкрити статую на честь їхньої матері принцеси Діани. Брати зібралися разом в оновленому Затонулому саду Кенсингтонського палацу, повідомляє Обозреватель.

Це була їхня перша спільна поява на публіці після похорону принца Філіпа. Про те, як виглядає статуя на честь леді Ді – читайте далі в матеріалі.

"Ми пам'ятаємо її любов, силу і характер. Якості, які зробили її силою добра в усьому світі. Ми хочемо, щоб вона була з нами кожен день" , – сказали герцоги.

Вони сподіваються, що статуя "назавжди залишиться символом її життя та спадщини", і подякували всім тих, хто зберігає пам'ять про принцесу Діану.

У Британії встановили статую

Брати посміхалися один одному

На кадрах видно, що брати сміялися і розмовляли один з одним. До речі, статую встановили в Затонулому саду, оскільки це було одне з найулюбленіших місць леді Ді.