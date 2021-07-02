Всі схвалені в ЄС вакцини ефективні проти штаму "Дельта"

Всі чотири зареєстровані в даний час в Європейському союзі вакцини від COVID-19 надають захист від усіх штамів вірусу, зокрема і від найбільш заразного в даний час, відомого як "дельта", який швидко поширюється у всьому світі, повідомляє Радіо Свобода.

Як сказав на брифінгу керівник вакцинних стратегій EMA Марко Кавалері, дані, що надходять з усього світу, свідчать, зокрема, що дві дози вакцини захищають і від штаму "дельта" (раніше він був відомий як "індійський", за місцем виявлення).

За його словами, лабораторні аналізи дають зрозуміти, що антитіла, які виникають в результаті дії вакцин, здатні нейтралізувати "дельту".

Але в агентстві закликали розробників вакцин бути напоготові і активно стежити за подіями.

"За останні місяці був уже цілий ряд штамів, і ми очікуємо, що їх буде ще більше", - сказав Кавалері.

Зараз в ЄС схвалені вакцини розробки компаній Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. Перші три з них для повної вакцинації потребують двох доз, остання діє за допомогою однієї дози.