За один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік

Минулого місяця форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду досяг позначки в 300 мільйонів піідписників в Instagram. Виявляється, на цьому можна добре заробляти, повідомляє Сегодня.

За даними маркетингової компанії Hopper HQ, за один пост на своїй сторінці 36-річний португалець отримує трохи більше 1,6 млн доларів. Роналду обійшов за цим показником актора Дуейна Джонсона, чий дохід за один пост становить $1,52 млн. На третьому місці співачка Аріана Гранде. Її пост вартує 1,51 млн. Такі дані публікує BBC﻿.

Для розуміння цифр, зарплата гравця збірної України та Аталанти Руслана Малиновського приблизно 1,6 млн доларів на рік!