За один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік
Минулого місяця форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду досяг позначки в 300 мільйонів піідписників в Instagram. Виявляється, на цьому можна добре заробляти, повідомляє Сегодня.
За даними маркетингової компанії Hopper HQ, за один пост на своїй сторінці 36-річний португалець отримує трохи більше 1,6 млн доларів. Роналду обійшов за цим показником актора Дуейна Джонсона, чий дохід за один пост становить $1,52 млн. На третьому місці співачка Аріана Гранде. Її пост вартує 1,51 млн. Такі дані публікує BBC.
Для розуміння цифр, зарплата гравця збірної України та Аталанти Руслана Малиновського приблизно 1,6 млн доларів на рік!